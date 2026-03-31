日本経済を直撃したホルムズ海峡の封鎖。その影響の甚大さはいまだ測り知れないが、この危機を通じて見えてきた未来型経済があると考察するのは山口明夫氏（経済同友会代表幹事）だ。

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依然として中東情勢は揺れ動いていますが、経済界としては早期解決を願う。この一言に尽きます。

すでに原油価格が高騰しているばかりか、原油を利用したさまざまな製品に携わる各業界にも影響が出ており、今後が不安視されています。

先の日米首脳会談、日本政府は難しい局面の下で国内の状況を踏まえながら、日米関係や多国間の連携などの課題でバランス感覚を持った一定の成果を上げたと見ています。とりわけ日本が経済や安全保障、サプライチェーン（供給網）の強靭化などにおいて、米国の信頼できるパートナーだということを改めて印象付けた点は重要だと思います。

高市早苗首相とトランプ大統領

今回、次世代原発の小型モジュール炉（SMR）や、二つの天然ガス発電施設の建設などを含めた、計11兆円超の対米投資プランが発表されました。さらに重要鉱物の調達や、防衛協力における実質的な負担、役割分担などについても詰めていくことになるでしょう。

これらについては言うまでもなく、国民の理解や合意を得つつ進めていく必要がありますが、安全保障や経済面でのパートナーシップを日米間で再確認できた点に、経済界としてはひとまず胸をなで下ろしています。中長期的な選択の幅を広げられたのではないかと。

日本の脆弱性を見せつけられた

従前から言われていたことですが、日本経済がいかに中東の石油に依存してきたかが改めて浮き彫りになりました。特定のエネルギーに依存した社会の脆弱（ぜいじゃく）性を見せつけられたわけです。

その点を乗り越える上で供給源の多極化だったり、石油のみに依存しないエネルギーへのシフト、もしくは省エネ。そうした取り組みの重要性が広く認識されたのではないかと考えます。

エネルギーのみならず、レアアースといった鉱物資源の問題しかりです。

現代の日本社会は、自国では賄えないものが国民生活の極めて重要な部分を支えており、「サーキュラーエコノミー（循環経済）」型のシステムを考える契機になるかもしれません。

従来型の「1対N」＝ある資源を牛耳る特定の国に複数の国が依存するのではなく、「N対N」＝複数の国と複数の国が手を携える形の、有機的な経済活動を営むことが、より求められていくように思っています。

山口明夫 経済同友会代表幹事

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載