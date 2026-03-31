メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ来日へ 『プラダを着た悪魔2』で“初の2ショット来日”実現
映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』の公開を前に、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが来日することが決定した。4月6日から7日にかけて来日し、スペシャルイベントへの登壇やメディア取材を予定している。
【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
今回の来日はグローバルプロモーションの一環で、メリル・ストリープは2016年以来、約10年ぶりの来日。アン・ハサウェイが映画プロモーションで来日するのは2012年以来、約13年半ぶりとなる。
さらに、前作公開時はアン・ハサウェイ単独での来日だったことから、“伝説のコンビ”による初の2ショット来日が実現する。
すでにメキシコシティでプロモーションをスタートさせている2人。日本でどのような装いを披露するのか、そしてファンに何を語るのかにも期待が高まる。
【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像
前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
今回の来日はグローバルプロモーションの一環で、メリル・ストリープは2016年以来、約10年ぶりの来日。アン・ハサウェイが映画プロモーションで来日するのは2012年以来、約13年半ぶりとなる。
さらに、前作公開時はアン・ハサウェイ単独での来日だったことから、“伝説のコンビ”による初の2ショット来日が実現する。
すでにメキシコシティでプロモーションをスタートさせている2人。日本でどのような装いを披露するのか、そしてファンに何を語るのかにも期待が高まる。