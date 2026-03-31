テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。テレビ局所属なのに、ラジオパーソナリティーを始めたいきさつを明かす場面があった。

この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークをくり広げた。

藤森から「ラジオ持つとか、自分が（番組に）にゲストとしてこうやって出るいうのは戦略としてあったんですか？」と聞くと、佐久間氏は「いや、ないです。ないです」と否定。「ラジオは、自分の番組の会議を秋元康さんとやっていて。秋元さんに最近あったことしゃっていたら、秋元さん曰く、“お前、裏方にしてはしゃべりすぎるな”みたいな。“しゃべれるな”となって、秋元さんがニッポン放送に紹介してくれた。ニッポン放送も、オールナイトニッポンに変わった人材を入れたいって気持ちがあった時に」と明かした。

藤森は「出る側になって、何か変わったこととかあります？」と質問。佐久間氏は「でもね、出る側になってから、作るものも変わりました。あ、芸人ってこういう気持ちなんだっていう、ここの部分は準備したほうがいいんだ、とか。それがより分かるようになって、より演者に寄せた番組は作りやすくなった」と告白。

「でもめちゃくちゃやってみた結果、できること、できないことがわかったから、そんなに数は今は出てない。ちょっとじゃあコントロールして減らして。もうやめようと」と話した。

そんな佐久間氏に、MEGUMIが「『地面師』のメンバーにインタビューする？え？」と指摘。これには佐久間氏も「俺もびっくりした。なんで俺、豊川さんに、トヨエツにインタビューしてんだろ？って。Netflixの番宣番組があって。なぜかNetflixが俺に頼むんだよね。最終的にトヨエツだけじゃなくて、『ストレンジャー・シングス』を作っているダファー兄弟と、俺、対談したし、この間、デンゼル・ワシントンとインタビューした」と苦笑。「でも作り手の気持ちがわかるかららしい。『ストレンジャー・シングス』の場合は、Netflixから言われたのは、あれは日本のカルチャーにいろいろ影響されているから、その日本のカルチャーの話で盛り上がれる人にやってほしかったら、いなかったから（とオファーが来た）」とした。