住友生命保険の高田幸徳社長が読売新聞のインタビューに応じた。

２０２８年度までの３年間で最大１兆円の成長投資を実行する方針を明らかにし、「会社の体力としてストックしてきた資金を外に振り向ける環境が整った」と自信を示した。

１月に発売したドル建て積み立ての健康増進型保険「バイタリティ」は、３か月弱で約６万件の契約を獲得した。金利上昇や株高も追い風となり、本業のもうけを示す基礎利益は年３０００億〜４０００億円を見込めるようになっている。

これらを原資に、５０００億〜１兆円の成長投資を実行する考え。バイタリティの機能拡充を図る方針で、関連企業との業務提携も模索する。

高田氏は海外事業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）にも言及し、「保険に対する理念や考え方が合うところと共創していきたい」と強調。子会社のある米国、シンガポールのほか、人口増が続く東南アジアを対象地域として挙げた。

ＡＩ（人工知能）による業務効率化を推進する考えも示した。３年間で総労働時間を１割削減することを目標に掲げ、より付加価値の高い業務に人員や業務時間を振り向ける。