3月31日、東アジアスーパーリーグ（EASL）は、2025－26シーズンのEASL Awards受賞者を発表。今シーズンは新たに3部門が追加され、過去最多となる5部門での発表となった。







決勝当日に発表された「EASL FINALS 2026 MVP presented by Spalding」は、宇都宮ブレックスの比江島慎が受賞。ファイナルズでは平均13.3得点5.3アシスト4.0リバウンド、3ポイントシュート成功率60.0パーセントを記録し、宇都宮のEASL初優勝に貢献した。また、グループステージにおいても平均14.7得点を記録し、15本の3ポイントシュートを成功させている。

「2025-26 All EASLチーム」には、宇都宮から比江島、D.J・ニュービル、また、琉球ゴールデンキングスからジャック・クーリーが選出された。宇都宮を優勝へ導いたニュービルは、ファイナルに複数試合出場した選手の中で、平均得点（23.2）と平均アシスト（7.7）の両方でトップに立ち、グループステージからすべてのスタッツを向上させたことが評価された。

EASL通算リバウンド数で歴代トップに立つクーリーは、今シーズン史上初の通算200リバウンドに到達。ファイナルでは琉球の得点（20.5）とリバウンド（10.0）の両部門でチームトップを記録して、琉球のインサイドを支えた。







今シーズンから新設された「2025-26 EASL Allディフェンシブチーム」には、宇都宮からニュービル、高島伸司が名を連ねている。二ュービルは9試合を通じてチーム最多となる平均1.6スティールを記録。一方、高島は主に相手チームのエースプレーヤーをマークする役割を担い、宇都宮の守備の中核を担った。

なお、「2025-26 EASL 最優秀守備選手賞」には桃園パウイアン・パイロッツのアレック・ブラウン、「2025-26 EASL 最優秀6thマン賞」には同じく桃園のリー・チアカンが選ばれている。

EASL Awardsの受賞者一覧は以下の通り。

◆■EASL Awards受賞者一覧

・EASL FINALS 2026 MVP presented by Spalding



比江島慎（宇都宮ブレックス）

・2025-26 All EASLチーム



D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）



ルー・チュンシャン（桃園パウイアン・パイロッツ）



比江島慎（宇都宮ブレックス）



ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）



ウィリアム・アルティノ（桃園パウイアン・パイロッツ）

・2025-26 EASL 最優秀守備選手賞



アレック・ブラウン（桃園パウイアン・パイロッツ）

・2025-26 EASL Allディフェンシブチーム



D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）



高島紳司（宇都宮ブレックス）



ロンデー・ホリス＝ジェファーソン（メラルコ・ボルツ）



ジャミール・ウォーニー（ソウルSKナイツ）



アレック・ブラウン（桃園パウイアン・パイロッツ）

・2025-26 EASL 最優秀6thマン賞



リー・チアカン（桃園パウイアン・パイロッツ）

【動画】準決勝で激闘を繰り広げた琉球vs宇都宮