B1北海道が西村優真を特別指定選手に登録変更…ユース出身の18歳、来季はU22枠で契約

3月31日、B1東地区のレバンガ北海道は、西村優真がユース育成特別枠としての活動を終了し、4月1日より特別指定選手として活動することを発表した。

北海道出身で現在18歳の西村は、182センチ82キロのシューティングガード兼スモールフォワード。U15から北海道のユースでプレーし、U18に所属していた今シーズンはユース育成特別枠の選手としてトップチームにも登録されていた。

2025年10月19日に行われた第4節のファイティングイーグルス名古屋戦でB1リーグ戦デビューを飾ると、ここまでホームゲームの合計3試合に出場。B1初得点には届いていないが、トップチームの一員として約5分、コートに立つ機会を得た。

なお、西村は『B.LEAGUE DRAFT 2026』でユース優先交渉権が行使され、すでに2026－27シーズンも北海道と契約することが発表されている。今回の登録区分変更は、3月末にU18を“卒団”することに伴う措置。今シーズンの残り期間を特別指定選手としてプレーし、来シーズンはU22枠でプレーすることになる。





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