　31日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4424枚だった。うちコールの出来高が7250枚と、プットの7174枚を上回った。コールの出来高トップは5万6000円の886枚（100円安108円）。プットの出来高トップは4万6000円の525枚（5円安310円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　69000　
　 119　　　 0　　　 1　　67000　
　　99　　　 0　　　 1　　66000　
　 128　　　-1　　　 1　　65000　
　　12　　　-1　　　 1　　64500　
　 251　　　-1　　　 1　　64000　
　　54　　　-1　　　 2　　63500　
　 126　　　-1　　　 2　　63000　
　 260　　　-1　　　 3　　62500　
　 104　　　-2　　　 3　　62000　
　　 2　　　 0　　　 5　　61875　
　　 3　　　 0　　　 6　　61625　
　　48　　　-3　　　 4　　61500　
　　 6　　　 0　　　 7　　61375　
　　 1　　　-1　　　 7　　61250　
　　20　　　-4　　　 5　　61125　
　 265　　　-3　　　 5　　61000　
　　11　　　　　　　 6　　60875　
　　15　　　-5　　　 5　　60750　
　　10　　　-2　　　 8　　60625　
　　43　　　-3　　　 9　　60500　
　　16　　　　　　　 7　　60375　
　　18　　　-4　　　10　　60250　
　　36　　　-4　　　 8　　60125　
　 279　　　-6　　　10　　60000　
　　 5　　　-7　　　10　　59875　
　　 6　　　-6　　　10　　59750　
　　 3　　 -23　　　 8　　59625　
　　83　　　-6　　　15　　59500　
　　 1　　 -11　　　11　　59375　
　　11　　 -11　　　14　　59250　
　 162　　　-9　　　19　　59000　
　　30　　 -10　　　19　　58875　
　　57　　 -12　　　19　　58750　
　　34　　 -13　　　21　　58625　
　　78　　 -11　　　29　　58500　
　　18　　 -20　　　25　　58375　
　　37　　 -23　　　25　　58250　
　　 4　　 -14　　　36　　58125　
　 554　　 -29　　　31　　58000　
　　 5　　 -26　　　32　　57875　
　　14　　　-9　　　53　　57750　
　　 4　　　-7　　　63　　57625　
　 104　　 -40　　　40　　57500　
　　43　　 -28　　　55　　57375　
　　16　　 -38　　　47　　57250　
　　 1　　 -24　　　72　　57125　
　 693　　 -55　　　60　　57000　
　　 7　　　　　　　68　　56875　　5080 　　　　　　　 1　
　　17　　 -49　　　76　　56750　
　　13　　 -47　　　81　　56625　
　 170　　 -64　　　87　　56500　
　　17　　　　　　　95　　56375　
　　30　　 -74　　 108　　56250　
　　10　　 -79　　 109　　56125　
　 886　　-100　　 108　　56000　
　　14　　 -93　　 126　　55875　
　　27　　-101　　 135　　55750　
　　11　　　　　　 197　　55625　
　 114　　-142　　 144　　55500　
　　29　　-143　　 187　　55250　
　　21　　-129　　 201　　55125　
　 329　　-170　　 200　　55000　
　　10　　-120　　 240　　54875　
　　39　　-129　　 256　　54750　
　　16　　　　　　 265　　54625　
　 116　　-202　　 283　　54500　
　　 7　　-205　　 320　　54375　
　　42　　-195　　 310　　54250　
　　50　　-155　　 380　　54125　