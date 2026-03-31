日経225オプション4月限（31日日中） 5万6000円コールが出来高最多886枚
31日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4424枚だった。うちコールの出来高が7250枚と、プットの7174枚を上回った。コールの出来高トップは5万6000円の886枚（100円安108円）。プットの出来高トップは4万6000円の525枚（5円安310円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 69000
119 0 1 67000
99 0 1 66000
128 -1 1 65000
12 -1 1 64500
251 -1 1 64000
54 -1 2 63500
126 -1 2 63000
260 -1 3 62500
104 -2 3 62000
2 0 5 61875
3 0 6 61625
48 -3 4 61500
6 0 7 61375
1 -1 7 61250
20 -4 5 61125
265 -3 5 61000
11 6 60875
15 -5 5 60750
10 -2 8 60625
43 -3 9 60500
16 7 60375
18 -4 10 60250
36 -4 8 60125
279 -6 10 60000
5 -7 10 59875
6 -6 10 59750
3 -23 8 59625
83 -6 15 59500
1 -11 11 59375
11 -11 14 59250
162 -9 19 59000
30 -10 19 58875
57 -12 19 58750
34 -13 21 58625
78 -11 29 58500
18 -20 25 58375
37 -23 25 58250
4 -14 36 58125
554 -29 31 58000
5 -26 32 57875
14 -9 53 57750
4 -7 63 57625
104 -40 40 57500
43 -28 55 57375
16 -38 47 57250
1 -24 72 57125
693 -55 60 57000
7 68 56875 5080 1
17 -49 76 56750
13 -47 81 56625
170 -64 87 56500
17 95 56375
30 -74 108 56250
10 -79 109 56125
886 -100 108 56000
14 -93 126 55875
27 -101 135 55750
11 197 55625
114 -142 144 55500
29 -143 187 55250
21 -129 201 55125
329 -170 200 55000
10 -120 240 54875
39 -129 256 54750
16 265 54625
116 -202 283 54500
7 -205 320 54375
42 -195 310 54250
50 -155 380 54125
