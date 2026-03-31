　31日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2509枚だった。うちプットの出来高が1642枚と、コールの867枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の145枚（15円高1650円）。コールの出来高トップは6万円の125枚（60円安151円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　44　　　　　　　 1　　75000　
　　10　　　-1　　　 1　　72500　
　　16　　　-1　　　 4　　70000　
　　 4　　　-1　　　 7　　69000　
　　 5　　　-2　　　 8　　68000　
　　16　　　-2　　　13　　67000　
　　 8　　　-8　　　15　　66000　
　　28　　 -10　　　22　　65000　
　　 4　　 -13　　　33　　64000　
　　15　　 -15　　　48　　63000　
　　51　　 -28　　　70　　62000　
　　 2　　　　　　　84　　61875　
　　 3　　 -33　　　74　　61750　
　　 2　　　　　　　89　　61625　
　　12　　 -31　　　84　　61500　
　　 6　　　　　　 103　　61375　
　　 1　　　　　　 103　　61250　
　　 1　　　 0　　 118　　61125　
　　20　　 -48　　　97　　61000　
　　 2　　 -33　　 114　　60750　
　　 1　　 -11　　 144　　60625　
　　 4　　 -15　　 151　　60500　
　　 2　　　　　　 138　　60250　
　　 2　　 -58　　 142　　60125　
　 125　　 -60　　 151　　60000　
　　 3　　　　　　 164　　59875　
　　 2　　　　　　 172　　59750　
　　 1　　　　　　 155　　59625　
　　 3　　 -87　　 163　　59500　
　　 2　　　　　　 254　　59375　
　　 2　　　　　　 266　　59250　
　　 4　　　　　　 209　　59125　
　　62　　 -99　　 196　　59000　
　　 3　　　　　　 230　　58875　
　　 2　　　　　　 241　　58750　
　　 2　　　　　　 294　　58625　
　　 7　　 -75　　 265　　58500　
　　 2　　　　　　 288　　58375　
　　 4　　 -68　　 292　　58250　
　　 2　　　　　　 355　　58125　
　　68　　-127　　 293　　58000　
　　 1　　　　　　 390　　57875　
　　 1　　　　　　 580　　57125　
　　26　　-135　　 430　　57000　
　　 7　　　　　　 475　　56875　
　　 2　　　　　　 575　　56750　
　　 4　　　　　　 505　　56625　
　　 1　　-105　　 585　　56500　
　　 6　　　　　　 540　　56375　
　　21　　　　　　 610　　56125　
　　18　　　+5　　 835　　56000　
　　 4　　　　　　 670　　55750　
　　 2　　　　　　 945　　55625　
　　32　　-115　　 815　　55500　
　　 1　　 -15　　 965　　55375　
　　 8　　　　　　 825　　55125　
　　45　　-255　　 845　　55000　　4160 　　　　　　　 2　
　　13　　-240　　1030　　54500　
　　 3　　　　　　1345　　54250　
　　 8　　　　　　1170　　54125　
　　11　　-325　　1135　　54000　
　　 3　　　　　　1495　　53875　
　　 2　　　　　　1625　　53750　
　　 1　　　　　　1680　　53625　
　　 8　　-140　　1350　　53500　
　　 2　　　　　　1810　　53375　
　　 2　　　　　　1875　　53250　
　　 3　　　　　　1930　　53125　
　　13　　-215　　1600　　53000　　3730 　　 +60　　　 1　
　　12　　　　　　1625　　52875　