日経225オプション5月限（31日日中） 4万9000円プットが出来高最多145枚
31日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2509枚だった。うちプットの出来高が1642枚と、コールの867枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の145枚（15円高1650円）。コールの出来高トップは6万円の125枚（60円安151円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
44 1 75000
10 -1 1 72500
16 -1 4 70000
4 -1 7 69000
5 -2 8 68000
16 -2 13 67000
8 -8 15 66000
28 -10 22 65000
4 -13 33 64000
15 -15 48 63000
51 -28 70 62000
2 84 61875
3 -33 74 61750
2 89 61625
12 -31 84 61500
6 103 61375
1 103 61250
1 0 118 61125
20 -48 97 61000
2 -33 114 60750
1 -11 144 60625
4 -15 151 60500
2 138 60250
2 -58 142 60125
125 -60 151 60000
3 164 59875
2 172 59750
1 155 59625
3 -87 163 59500
2 254 59375
2 266 59250
4 209 59125
62 -99 196 59000
3 230 58875
2 241 58750
2 294 58625
7 -75 265 58500
2 288 58375
4 -68 292 58250
2 355 58125
68 -127 293 58000
1 390 57875
1 580 57125
26 -135 430 57000
7 475 56875
2 575 56750
4 505 56625
1 -105 585 56500
6 540 56375
21 610 56125
18 +5 835 56000
4 670 55750
2 945 55625
32 -115 815 55500
1 -15 965 55375
8 825 55125
45 -255 845 55000 4160 2
13 -240 1030 54500
3 1345 54250
8 1170 54125
11 -325 1135 54000
3 1495 53875
2 1625 53750
1 1680 53625
8 -140 1350 53500
2 1810 53375
2 1875 53250
3 1930 53125
13 -215 1600 53000 3730 +60 1
12 1625 52875
