日経225オプション6月限（31日日中） 4万9000円プットが出来高最多91枚
31日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は112枚だった。うちプットの出来高が103枚と、コールの9枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の91枚（2540円）。コールの出来高トップは6万8000円の4枚（57円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 29 70000
4 57 68000
1 64 67000
1 198 63000
2 440 60000
49000 2540 91
40000 620 +150 1
38000 520 -20 1
37000 460 1
36000 410 1
34000 335 3
30000 200 -55 3
20000 67 +25 2
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 29 70000
4 57 68000
1 64 67000
1 198 63000
2 440 60000
49000 2540 91
40000 620 +150 1
38000 520 -20 1
37000 460 1
36000 410 1
34000 335 3
30000 200 -55 3
20000 67 +25 2
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