　31日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は112枚だった。うちプットの出来高が103枚と、コールの9枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の91枚（2540円）。コールの出来高トップは6万8000円の4枚（57円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　29　　70000　
　　 4　　　　　　　57　　68000　
　　 1　　　　　　　64　　67000　
　　 1　　　　　　 198　　63000　
　　 2　　　　　　 440　　60000　
　　　　　　　　　　　　　49000　　2540 　　　　　　　91　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 620 　　+150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 520 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 460 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 410 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 335 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 200 　　 -55　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　67 　　 +25　　　 2　


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