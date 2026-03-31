◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

今季初登板となった佐々木朗希投手が試合後に自身の投球について語りました。

オープン戦4試合で防御率15.58、四球15と振るわなかった佐々木投手。最終調整の試合では合計8四死球と制球を乱し「前回までは試合中に修正できていたんですけど、今日に関してはそこは分からなかったなと思います」と試合後に本音を語っていました。

この日は3回に先制点を奪われますが、160キロを超える球速を記録。4回0/3、78球を投げて、4安打、4奪三振、2四球、1失点の記録でした。

試合後佐々木投手は「しっかりゾーンの中で勝負出来たので、フォアボールも2つありましたけど、全体的には自分のボールで勝負できたのは、それは良かったと思います」と今季初登板を振り返ります。

その中でも「自信はそんな無かったですし、正直僕が一番不安だった」と本音ものぞかせます。「自分にできる事は限られているので、その事に集中してやろうと思って投げました」と話しました。

「試合になった以上は結果を求めなければいけないので、そこに対する不安はありましたけど、ボール自体は去年みたいに、スピードが出ていないわけではないし、感覚的にも悪くなかったので、そこに対して、今日はゾーンの中で勝負が出来ただけなのかな。もちろん結果もよくなかったので、不安はありましたけど、本当に今日からスタートだったので、僕にとっては、満足行く結果ではないですけど、悪いなりにも、スプリングトレーニングに比べたら、良くなっている事に関しては、自信を持ってやって行きたいなと思います」とコメントしました。