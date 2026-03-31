前西武監督の松井稼頭央氏（50）が28日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。将来的なメジャー移籍を期待する若手選手を指名した。

インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「松井稼頭央さんの目から見て、将来メジャーに行ったら面白いんじゃないかという選手がもしいましたら」と聞かれた時だった。

「そうですね、セ・リーグでしたら阪神の佐藤選手。内野であれだけ…40本塁打。年齢も若いですから、まだ。楽しみではありますよね」と、まずは将来的なメジャー挑戦の意思をすでに表明している阪神・佐藤輝明内野手（27）の名前を挙げた。

その上で「どうしても投手が多いじゃないですか。そういう意味では今年から大谷（翔平）選手、吉田（正尚）選手、岡本（和真）選手、村上（宗隆）選手、鈴木（誠也）選手…野手がこれだけ増えたので。そこはちょっと楽しみだなっていうところでショートで宗山くんとかね。見たいっていうところはありますよね」と楽天の2024年ドラフト1位・宗山塁内野手（23）を指名した。

「内野手ってところでも見たいですよね。ショートとして見てみたいなって思うところがあるので。ショートとしてってなったら宗山くん。見てみたいなっていう。本人はどう思ってるか分からないですけど」と自身と同じ遊撃手としてメジャーで宗山がプレーする姿を楽しそうな声で思い描いていた。