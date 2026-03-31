BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」（月曜後10・00）にレギュラー出演していた女優・清田みくり（23）が31日、自身のインスタグラムを更新。芸能界引退を前に感謝のメッセージをつづった。

今月2日放送の「町中華…」で「今年の3月末をもちまして、芸能界を離れる選択をしました」と明かしていたが、この日に「改めまして 3月末で芸能活動を終了させていただくことになりました。これまで応援してくださった皆様、作品作りの仲間に入れてくださった皆様、ずっと力になってくれた皆様、ずっと支えてくださった皆様、本当にありがとうございました！」と笑顔のショットとともに報告。

現在の心境を「胸が幸せでいっぱい」と明かし、「素敵な方々から生き方、モノの見方、人との接し方を、沢山学ばせていただきました。これからもずっと、心からたくさんたくさん尊敬しています」とお世話になった周囲の人々への思いをつづった。

番組では引退の理由について「俳優じゃない自分を見てみたくなった」とし、今後は一般企業に勤務すると明かしていた。

「芸能活動を終了するという選択は、真剣に考えるとか、本気で決めるとか以上に、初めて自分で責任を持って選んだことだったように思います」とし、「それがこんなにも怖いことを初めて知ったし、でもそれを真っ直ぐに伝えたとき、相手がちゃんと受け止めてくれることも初めて知りました。この強く優しい経験はきっと忘れません」。

「愛溢れる方々に囲まれながら活動できた時間は、本当に人生の宝です。声を大にして、楽しかったと叫べます」と芸能活動を振り返り、「長くなってしまいましたが、みなさま、お元気で！幸あれ！」とメッセージを送った。

清田は中学3年で芸能界入りし、2018年にデビュー。NHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺（ばなし）〜」「だが、情熱はある」などに出演していた。「町中華…」では24年4月からレギュラーを務めていた。