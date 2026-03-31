サカナクションの山口一郎がXに投稿

プロ野球は27日に、日本各地で開幕。敵地での3連戦に臨んだ中日は、広島に3連敗を喫した。そんな中、大の中日ファンを公言する大物ミュージシャンが、自身のXに投稿した“現実逃避”が話題を集めている。

「今日から開幕です」

そう自身のXにつづったのは、昨年の紅白歌合戦にも出演した人気ロックバンド「サカナクション」のボーカル、山口一郎。「今から名古屋です」とつづった後、「ドラゴンズは今日から開幕です」と、開幕3連敗をなかったことのように語った。

自身は北海道出身ながら、岐阜県出身で大の中日ファンだった父親の影響で、竜党を公言している山口。今年は「ドラゴンズ90周年広報アンバサダー」にも就任。31日の巨人戦では、テレビ中継にゲスト出演する予定で、公私ともに中日へ愛を注いでいる。

この投稿には、X上のファンから「広島戦の記憶抹消してて笑う」「おっしゃる通り、ドラゴンズは今日開幕するんです」「一郎さんのおかげでそう思えるからマジアンバサダー」「『今日から』ですね」「なるほど あの3連敗は夢だったのか……」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）