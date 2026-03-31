3月末でニッポン放送を退社する吉田尚記アナウンサーが31日、自身のインスタグラムを更新。退職の辞令を手にしたショットをアップした。



【写真】見たことある？退職の辞令 吉田アナの肩書と「願いにより退職」の文字

慶大文学部卒業の吉田アナは2024年9月に東大大学院に合格。翌25年4月から情報学環・学際情報学府・社会情報学コースに在籍している。8日にX(旧ツイッター)で「【超・ご報告】ニッポン放送を卒業します」と今月末での退社を報告。「もともと、やりたいことだらけの人間だったんですが、より、もっともっと、やりたいことが広がってしまいました」と思いをつづっていた。



この日の投稿では「今日、会社を辞めるアナウンサー。 さきほど、退職辞令もらってきました！」と記し、左手に「願いにより退職とする。」と書かれた辞令を持った写真を公開。「まる27年のニッポン放送勤務でしたが、 それも今日まで！ まだ午後の勤務ありますけど。」と記した。



「これからのことは 明日まとめてお伝えします!!」と結んだ吉田アナ。ファンからは「お疲れ様でした」「オールナイトニッポンレコーズは今もすごく思い出に残っています」「これからも活躍してください」「新たな活動を楽しみにしております」といった声が寄せられていた。



吉田アナは1975年生まれ、東京都出身。99年にニッポン放送に入社。「よっぴー」の愛称でラジオ番組だけでなく、アニメ等のサブカルイベントの司会なども精力的に行う名物アナウンサーとして知られている。



（よろず～ニュース編集部）