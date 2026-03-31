サッカー日本代表は、英ロンドンの“聖地”ウェンブリー・スタジアムで３１日（日本時間４月１日午前３時４５分キックオフ）に、Ｗ杯優勝経験（１９６６年大会）国のイングランド代表との国際親善試合に挑む。

Ｗ杯優勝国との対戦は、昨年１０月に歴史的な逆転勝利を飾ったブラジル戦（３〇２）以来、５か月ぶり。ブラジル戦は前半０―２の劣勢から、後半に南野、中村、上田のゴールが生まれ、１４度目の対戦で初勝利を飾った。

Ｗ杯優勝経験のある８か国で勝利がないのはイングランド（１分け２敗）と、イタリア（１分け２敗）の２か国のみ。２２年カタールＷ杯１次リーグ初戦でドイツを２―１で撃破して以降、同１次リーグ第３戦・スペイン戦（２〇１）、２３年３月の親善試合・ウルグアイ戦（１△１）、２３年９月の親善試合・ドイツ戦（４〇１）、２５年１０月の親善試合ブラジル戦（３〇２）と、Ｗ杯優勝国との対戦は現在５戦無敗（４勝１分け）と堂々の結果を残している。また、２０１８年９月の森保政権以降に対戦したウルグアイ、ドイツ、スペイン、ブラジルの４か国全てから勝利を上げている。

３０日に行われた公式会見で、日本代表の森保一監督は「世界トップクラスのイングランドと戦える中で、Ｗ杯優勝基準、世界トップ基準で何ができるか、厳しい戦いを通じてみせていきたい」と歴史的舞台での一戦で、さらなる大きなステップを描いた。

１９９５年の初対戦から１分け２敗で勝利のないサッカーの母国撃破で、Ｗ杯に弾みをつけたい。

◇日本のＷ杯優勝経験国との対戦 Ｗ杯優勝経験のある８か国との対戦でドイツには唯一連勝するなど通算２勝１分け１敗。他の欧州勢ではイタリアと１分け２敗、フランスと１勝１分け４敗、イングランドと１分け２敗、スペインと１勝１敗。南米勢とはブラジルに１勝２分け１１敗、アルゼンチンに１勝６敗、ウルグアイには２勝３分け４敗となっている。