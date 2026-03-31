日本高野連はＵ‐１８日本代表候補強化合宿（４月３〜５日・関西圏）に参加する４２人を下記の通り、発表した。

高校日本代表の岡田龍生監督は、４２人の選出について、下記のようにコメントを寄せた。

「Ｕ‐１８日本代表候補選手強化合宿の参加選手は、選抜大会出場選手のほか、選抜大会に出場していない選手についても、各都道府県高等学校野球連盟から推薦いただいた選手も対象とし、幅広い選手の中から、日本高野連の技術・振興委員の方々と選考しました。 選手を派遣していただく学校、推薦にご協力いただいた都道府県高等学校野球連盟の皆様には改めて感謝申し上げます。

けがなどをしている選手は、今回の合宿には招集しませんでした。夏へ向けて回復に努めていただきたいと思います。

今回の合宿は、Ｕ‐１８日本代表チームが目指す、走攻守の全てにおいてスピードを重視した野球を選手たちに意識してもらえることを目指し、充実した３日間にしたいと考えています。あわせて、選手たちには互いに刺激し合い、更なる成長のきっかけとしてもらいたいと思います。

参加者全員で積極的にコミュニケーションを図り、アジア大会へ向け、良い準備をしていきます」

【投手】

三浦秀斗（鵡川）

森健成（北海）※

北口晃大（八戸学院光星）

萬谷堅心（花巻東）

門倉昂大（専大松戸）

織田翔希（横浜）

前田侑大（高岡第一）

高部陸（聖隷クリストファー）

太田匠哉（中京大中京）

鈴木悠悟（中京）

杉本真滉（智弁学園）

丹羽涼介（市和歌山）

吉岡貫介（大阪桐蔭）

川本晴大（大阪桐蔭）※

豊岡速伍（神戸国際大付）

龍頭汰樹（神村学園）

末吉良丞（沖縄尚学）

新垣有絃（沖縄尚学）

長山武蔵（日本ウェルネス）

【捕手】

森田惺（桐生第一）

吉岡伸太朗（専大松戸）

杉本将吾（近江）

角谷哲人（智弁学園）

山田凜虎（智弁和歌山）

【内野手】

猪俣陽向（聖光学院）

小野舜友（横浜）

川上慧（横浜）※

池田聖摩（横浜）

田中大晴（中京大中京）

志村叶大（智弁学園）

小久保成逢（近大付）

中本拓志（広島商）

柴原奈旺芙（九州国際大付）

福島陽奈汰（東海大熊本星翔）

高田瑛大（都城）

【外野手】

進藤翔愛（東北）

石田雄星（健大高崎）

荻田翔惺（中京大中京）

中西佳虎（大阪桐蔭）

内海竣太（大阪桐蔭）

中尾勇貴（報徳学園）

梶山侑孜（神村学園）

※は２年生