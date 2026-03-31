◆パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がり、３回に初失点を喫した。

勝てば同年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、日本では３８３３日ぶりの白星となる“復帰戦”。初回は３者凡退で封じたが、２回。先頭の４番・柳田に左前打を許して初めて走者を背負った。広島時代の１３年の交流戦以来、１３年ぶりの対戦となった同じ「８８年世代」の柳田に打たれて動揺したのか、続く山川に四球、栗原には右前打を浴びて無死満塁とされた。しかし、踏ん張った。７番・野村の三直が野手の正面に飛び、三塁走者・柳田が戻りきれず。ラッキーな併殺で２死一、二塁とし、海野を空振り三振に斬って得点を与えなかった。前田健は大きくほえて感情をあらわにした。

１点の援護をもらった直後の３回。１死から周東に中前打、近藤に四球で一、二塁と再び得点圏に走者を背負った。３番・柳町はスライダーで空振り三振を奪って２死としたが、柳田には１４７キロ直球を捉えられ、右前適時打を食らった。ここまでは「ギータは久しぶりに対戦できるので。やっぱり１軍で戦えるのはうれしいこと。同級生もまだ数人残ってますけど、お互い頑張っていきたい」と話していたライバルにやられている。

この日の仙台は朝から雨模様。しかし、午後４時１分の試合開始時にはやんでおり、開幕を待ちわびていた東北のファンから前田健に大声援が注がれた。日米通算１６５勝の右腕は前日３０日には「この東北で、イーグルスに入団してから初めての登板なので。しっかり皆さんにいいところを見せられるようにね。前田健太という投手を知ってもらえるように、しっかりといい姿を見せたいなと思います」と話していた。

オープン戦は３試合で０勝０敗、防御率３・１８。今月１７日の西武戦（ベルーナドーム）では６回１安打無失点６奪三振と圧巻の投球を披露した。２４日に調整登板した２軍戦では３回途中６失点だったが、「（準備は）バッチリです。しっかりいい状態で（自身の）開幕を迎えられる」とこの日に臨んだ。

昨季はタイガースを退団後、５月にカブスとマイナー契約を結び、８月からはヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーした。シーズン終了後に２６年から日本球界に戻ることを表明。巨人、ヤクルトなど複数球団の争奪戦の末に楽天入りを決意した。背番号は代名詞の「１８」を選択。２４年まで在籍していた同学年の田中将大（現巨人）から継承する形となった。

昨年１２月の入団会見では「楽天で現役を終える覚悟はできています。生半可な気持ちで球団を選んだわけではない」と語った前田健。野球人生の最終章がスタートした。

◆前田 健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島入団。１５年オフにドジャース移籍。昨季までＭＬＢでプレーした。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度。１８５センチ、８３キロ。右投右打。今季年俸１億５０００万円（金額は推定）。