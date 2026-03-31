Ｊリーグは３１日、理事会を開催後、オンラインで記者会見した。ＡＣＬ２０２５―２６サポートプロジェクトとして、Ｊリーグなどによる出場クラブへの支援の実施内容が決議され、発表された。「アジアで勝ち、世界と戦うＪリーグ」を目的としている。

〈１〉渡航費の支援（Ｊリーグ） ４月１６日からサウジアラビアで集中開催されるＡＣＬＥファイナルズ（準々決勝以上）には、Ｊ１神戸、町田が勝ち上がっている。ＡＣＬ２ではＧ大阪が準決勝に進出している。

▼ＡＣＬＥファイナルズには往路：チャーター機（計２機、１クラブ１機）、復路５０００万円の支援を行う（※）

※復路はこれまで渡航費の２０％の支援だったものを、増額して一律１クラブ５０００万円の支援。Ｊリーグは「昨今の情勢を考慮し、安心・安全に帰国してもらうための支援」と説明した。

▼ＡＣＬ２決勝進出の場合：往復５０００万円の支援などが発表となった。

〈２〉ＪＦＡからは勝利給のサポート

〈３〉ＪリーグからＡＣＬサポート配分金：１クラブ１２５０万円

また、ホーム試合のプロモーション支援やＪＦＡ・Ｊリーグからその他のサポート（人的、各種プロモーション、分析サポート）等が実施される。