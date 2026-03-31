『風、薫る』牧師の吉江が直美を呼び出して… 第3回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3回（1日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりん（見上愛）と安（早坂美海）だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていて…。一方、東京の直美（上坂樹里）は、マッチ工場での仕事で失敗が続き、少ない給金に苦しんでいた。そしてある日、直美はある親子と出会う。
今回は、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。一方、東京の教会では、牧師の吉江（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していた…
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりん（見上愛）と安（早坂美海）だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていて…。一方、東京の直美（上坂樹里）は、マッチ工場での仕事で失敗が続き、少ない給金に苦しんでいた。そしてある日、直美はある親子と出会う。
今回は、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。一方、東京の教会では、牧師の吉江（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していた…