元ME:I・加藤心、再始動後初インタビューが話題 反響受け未公開カット公開「自分にできることから1つずつ着実に」
元ME:Iの加藤心（25）が、再始動後初となるインタビューで大きな反響を呼んでいる。掲載された『FRIDAY』（4月10日号）の内容がSNSを中心に話題となり、未公開カットと本人コメントが公開された。
【写真】変わらぬキュートな笑顔をみせる加藤心
加藤は2026年3月26日にエビス・プロへの所属を発表。同日発売の同誌で「休止中は、ファンの皆さんの言葉に救われました」と題したインタビューに応じ、25歳としての決意や新たな夢について語った。
記事公開後、ファンからは「これからの活動がすごく楽しみ」「作詞作曲した音楽を楽しめる日を待っています」「どの写真も可愛すぎる」といった声が相次ぎ、SNS上で大きな反響を呼んだ。
こうした反応を受け、未発表カット2点を新たに公開。FRIDAYのサブスクリプションサービスでは、アザーカットとともにインタビュー全文も掲載されている。
加藤は「予想以上の反響をいただけてとてもうれしいです、ありがとうございます！」と感謝。「自分にできることから1つずつ着実に頑張っていきたいと思いますので、たくさんの応援よろしくお願いします！」とコメントしている。
加藤は、愛知県出身。2008年に舞台『宮廷女官 チャングムの誓い』にて子役デビュー。ミュージカル『アニー』やドラマ『ママの神様』（TBS）に出演する。23年に、約1万4000人の応募が集まるオーディション番組を勝ち抜き、翌年、グローバルグループのメンバーとしてデビュー。同年にはNHK紅白歌合戦出場を果たす。25年12月にグループを脱退後、今年3月に新事務所に所属し、新たにソロ活動を開始した。
【写真】変わらぬキュートな笑顔をみせる加藤心
加藤は2026年3月26日にエビス・プロへの所属を発表。同日発売の同誌で「休止中は、ファンの皆さんの言葉に救われました」と題したインタビューに応じ、25歳としての決意や新たな夢について語った。
こうした反応を受け、未発表カット2点を新たに公開。FRIDAYのサブスクリプションサービスでは、アザーカットとともにインタビュー全文も掲載されている。
加藤は「予想以上の反響をいただけてとてもうれしいです、ありがとうございます！」と感謝。「自分にできることから1つずつ着実に頑張っていきたいと思いますので、たくさんの応援よろしくお願いします！」とコメントしている。
加藤は、愛知県出身。2008年に舞台『宮廷女官 チャングムの誓い』にて子役デビュー。ミュージカル『アニー』やドラマ『ママの神様』（TBS）に出演する。23年に、約1万4000人の応募が集まるオーディション番組を勝ち抜き、翌年、グローバルグループのメンバーとしてデビュー。同年にはNHK紅白歌合戦出場を果たす。25年12月にグループを脱退後、今年3月に新事務所に所属し、新たにソロ活動を開始した。