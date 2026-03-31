日本アカデミー賞新人賞の中島瑠菜、初の冠レギュラー番組決定…大阪のラジオで
俳優・中島瑠菜が、自身初となる冠レギュラー番組『NIPPON ZOKI presents 中島瑠菜のLUNA LOG』（毎週月曜 後10：55〜11：00）を、FM大阪で4月6日からスタートする。
【写真】中島瑠菜、ラジオブースでポーズ！
中島は、2021年『松竹 JAPAN GP GIRLS CONTEST』でグランプリを受賞、 2026年の『第49回日本アカデミー賞』で新人賞受賞するなど、注目を集める。
初のレギュラー番組タイトル「LUNA LOG」は、瑠菜の “LUNA” と、日々の出来事や感情を記録する意味の “LOG”をかけ合わせ。ラジオならではの「音声のライフログ」として、中島が日々感じていることや小さな発見を、等身大の言葉でつづっていく。
■中島瑠菜 コメント
今回FM大阪で 番組を担当させていただくことになりました。とても緊張していますが、これから毎週月曜日の夜、皆さんと一緒に楽しい夜を過ごしていけたらなと思っています。頑張っていきますので宜しくお願いします！
【写真】中島瑠菜、ラジオブースでポーズ！
中島は、2021年『松竹 JAPAN GP GIRLS CONTEST』でグランプリを受賞、 2026年の『第49回日本アカデミー賞』で新人賞受賞するなど、注目を集める。
初のレギュラー番組タイトル「LUNA LOG」は、瑠菜の “LUNA” と、日々の出来事や感情を記録する意味の “LOG”をかけ合わせ。ラジオならではの「音声のライフログ」として、中島が日々感じていることや小さな発見を、等身大の言葉でつづっていく。
■中島瑠菜 コメント
今回FM大阪で 番組を担当させていただくことになりました。とても緊張していますが、これから毎週月曜日の夜、皆さんと一緒に楽しい夜を過ごしていけたらなと思っています。頑張っていきますので宜しくお願いします！