◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

今季初先発を務めた佐々木朗希投手についてロバーツ監督が評価しました。

オープン戦4試合で防御率15.58、四球15と振るわなかった佐々木投手でしたが、初回に160キロを超える直球、2回は三者凡退と上々の立ち上がりを見せた佐々木投手。3回に先制点を奪われますが最少失点に収めます。

5回、先頭打者に安打を浴びたところで降板。4回0/3、78球を投げて、4安打、4奪三振、2四球、1失点の記録でした。

試合後ロバーツ監督は「今夜は全体的にコントロールがよかったと思います。大きく外れるようなミスはなかったですし、いいリズムで投げていたと思います。それに、積極的に攻めていましたし、今夜はその点でよりよい投球ができていたと思います」と評価します。

「ラミレスを三振に取るなどしてしっかり抑えられたのは大きいと思います」と2年連続30本塁打を記録したホセ・ラミレス選手の打席に言及しました。

「球界でも屈指の打者を抑え込めたというのは、非常に評価できる点です。ストライクゾーンに99マイル(約159キロ)の速球を投げ込みつつ、動きの読みにくいスプリットをうまく織り交ぜることができれば、さらに良くなると思います。今日はその意味でも、とても良い一歩だったと感じています」とコメント。

佐々木投手はこの日の登板に「正直僕が一番不安だった」と口にしていました。ロバーツ監督は「今回の投球は、彼にとって大きな自信になると思います。彼はみなさんに対してとても正直に話していると思いますし、もともと自信のある選手ではありますが、結果が出ていないと本当の意味での自信を持つのは難しいものです。あの発言は率直なものだったと思いますし、やはり結果を出してこそ、本当の自信がついてくるものだと思います。今回の内容をきっかけに、さらに自信を積み重ねていってほしいですね」と話しました。