カーリング女子“ロコ・ソラーレ”の吉田知那美（34）が31日に、自身のSNSを更新しチームからの退団を発表した。

吉田は女子日本代表として2014年ソチオリンピックに出場、当時は北海道銀行に所属。同年にロコ・ソラーレに加入し、2018年平昌五輪で銅メダル、2022年に北京五輪で銀メダルを獲得した。先日、行われた世界選手権に10年ぶりに出場し4位と健闘し、選手による投票で選ばれるフランシス・ブロディ賞を受賞した。

ロコ・ソラーレのホームページには本橋麻里代表理事（39）から「世界一を目指す中でも、カーリングは楽しい！を体現し続けてくれたことにも感謝が尽きません。彼女の決断と、今後の活躍を、法人一同応援しております！」と吉田への感謝が綴られた。

今後、吉田は新設されたプロリーグ『Rock League』（4月6日開幕）にアジア代表キャプテンとして参戦予定。

【吉田知那美選手コメント】

春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。

そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします。

12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう邁進し続けます。

さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています。

それでは50歳での再集結まで、しばしお別れです。

みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！



※写真は世界選手権