名古屋市総合体育館の名称が、4月1日に「日本ガイシスポーツプラザ」から「NGKスポーツプラザ」へと変わります。

【写真を見る】4月1日から｢日本ガイシホール｣→｢クロコくんホール｣に 日本ガイシが｢NGK｣に社名変更 名古屋･南区

4月1日から新たな名称「NGKスポーツプラザ」に変更となる、南区の名古屋市総合体育館。



2007年に大手セラミックメーカーの日本ガイシがネーミングライツを取得し、これまで「日本ガイシスポーツプラザ」という名称で親しまれてきましたが、日本ガイシの社名が4月1日から「NGK」へと変更することに伴い、「NGKスポーツプラザ」となります。

「日本ガイシホール」は「クロコくんホール」に

またスポーツプラザの3つの施設も、「クロコくんホール」、「クロコくんアリーナ」、「クロコくんフォーラム」と、それぞれ企業キャラクター「クロコくん」にちなんだ名称に変更されます。

3月31日に行われたセレモニーで日本ガイシの小林茂社長は、「NGKスポーツプラザの名称が、アジア大会などを通じて多くの人に親しまれることを期待している」と述べました。