阪神に加わった“新戦力”を近鉄OBの佐野慈紀氏が絶賛「キャッチャーのバリエーションという意味でも阪神は戦力アップしている」
伏見は2戦目に登板した高橋遥人を好リード、完封へと導いた（C）産経新聞社
近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、いよいよ始まったプロ野球、今回は昨年セ・リーグ覇者の阪神の新戦力をクローズアップする。
【動画】高橋遥人の圧巻の3安打完封はリードした伏見の貢献も光った
阪神は開幕カードの巨人戦に勝ち越し、光ったのは2戦目の左腕、高橋遥人の3安打完封をアシストした伏見寅威にもあった。
2点をリードした9回二死二、三塁、打席には打撃の良い岸田行倫を迎え一打同点の緊迫の場面で、ツーシームを続けて要求。空振り三振に打ち取った。
この試合に関して「うまく高橋の良さを引き出した」と佐野氏も伏見のリードを絶賛。続けて「坂本、梅野とは全然タイプが違うので、キャッチャーのバリエーションという意味でも阪神は戦力アップしている」とコメントした。
オフにトレードで日本ハムから移籍。昨年、在籍した日本ハムでは沢村賞に輝いた伊藤大海と最優秀バッテリー賞に輝くなど、リードには定評がある。
またオリックス、日本ハムとこれまでパ・リーグで活躍してきた経験も阪神の投手陣に新しい風を吹き込むことが期待できるという。
「今までパ・リーグで強いボールを投げるピッチャーのマスクを被ってきている。だからこそストレートで押せるピッチャーにはやっぱり伏見は強い」と持ち味を分析。実際に日本ハムでは昨年、活躍した達孝太など伸び盛りの若手投手陣をアシストしてきたことも知られている。
一方で今後の課題については「あとは調子が悪いピッチャーに対してどういうリードができるか なんとか粘らせて投げさせるというところができるかどうかが今後の注目点」と継続して1軍で起用されるかのポイントになるとした。
今季のセ・リーグ優勝争いに関しても「タイガースが優位なのはゆるぎない」と佐野氏は断言する。
大事な投手王国を支える新たな扇の要も開幕カードで存在感を示した。今後の藤川阪神の戦いぶり、捕手起用も注目を集めていきそうだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。