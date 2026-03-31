◆米大リーグ ドジャース２―４ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は、１打席目に３試合、１３打席ぶりの安打を放ったが、その後は安打が出ず４打数１安打で、開幕から４試合本塁打なしとなった。

試合後、会見したロバーツ監督は「今日の朗希の登板には勇気づけられた」と絶賛。先発した朗希は、オープン戦４試合の防御率が１５・５８で、８回３分の２を投げて１７四死球と課題を残して今季初登板を迎えていたが、粘りの投球に指揮官は「今夜の彼は、より制球が安定していたと思う。外れた球も、悪い外れ方ではなかった。良いリズムに乗っていたと思う。そして、彼は攻めていた。今夜は持ち球を使って攻めるという点で、より良い仕事をしていた」とたたえた。

佐々木は、初回に最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）を計測するなど１安打を許しながら無失点の好発進。２回は３者凡退で抑えると、３回に１死三塁でクワンに先取点となる適時二塁打を浴びたが、追加点は許さなかった。４回は１死から四球を与えたが後続を抑え、５回は先頭に安打を許してマウンドを降りた。

指揮官は強打者ラミレスとの勝負について言及。初回に１度目の勝負で中前打を許したが、３回の２回目の勝負は、スプリットで空振り三振に仕留めていただけに、「球界最高の打者の一人を打ち取り、抑え込んだということがすべてを物語っている。もし彼がストライクゾーンに９９マイルの球を投げ込み、スプリットを織り交ぜることができれば予測不能になる。今日の朗希にとって、正しい方向への大きな一歩だったと本当に思う。今回の登板を足がかりにしてほしい」と大きな期待を寄せた。

佐々木は試合後、「自信はそんなになかった。正直僕が一番不安だったと思う。自分ができることは限られている。そのことに集中して投げようと思いました」と正直な思いを吐露。勝利にこそつながらなかったが、次回以降につながる内容とあって「今年に入ってから、（オープン戦で）５回投げきれなかったですけど、一番いいピッチングができたので、そこの結果に対する自信は一つの収穫かなと思います」と手応えを口にしていた。