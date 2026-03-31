テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。次々と人気芸人やタレントが“発掘”ができる理由を明かした。

この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークを繰り広げた。

これまでさまざまな芸人やタレントを“発掘”してきた佐久間氏に対し、藤森は「リサーチは結構ありとあらゆるエンタメ見てるんですか？」と質問。MEGUMIは「見てますよ。鬼のように」と応じると、藤森は「芸人はもちろんバラエティーとかもそうですけど、NOBROCK TV（佐久間宣行のYouTubeチャンネル）とかはアイドルのブレーク工場みたいなことになってますけど、正直存じ上げないアイドルの子とかいたりする。どうやって見つけるんですか？」と改めて質問した。

佐久間氏は「要は、性格が穏やかなのもあるし、ここまで付き合ってきて、たぶん“あの人乱暴なよくわかんない素材を投げても大丈夫だ”と思われているの、マネジャーから。だからマネジャーから“こいつちょっとモノになるかどうかわかんないんですけど”って相談しやすいプロデューサーなのよ。“そんな芸人とかタレントとかよく見つかるね”って言われるんだけど、全部は調べられないから。どちらかっていうとマネジャーが持ってきやすい性格っていうのがある」と自己分析した。

藤森が「営業とかでもまたない？」と聞くと、佐久間氏は「営業じゃないっすね。営業で来る人は、結構ほとんど断る」と告白。「営業じゃなくて、マネジャーが“どうしたらいいか分かんないんだけど、俺の好きな人なんですけど」みたいな人の方が（いい）。“売り方は分からない”とか、あと、“何もないけどいい子なんです”とか。大事なのは誰か一人がほれ込んでるっぽいっていう。何も見つかっていないけど、よくわからないけど誰か一人がほれ込んでるっていうタイプのタレントさんの方が、預けていただいたら見つかる」と明かした。