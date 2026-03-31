お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）が31日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。学歴詐称疑惑をめぐり、静岡県伊東市の田久保真紀前市長が静岡地検から有印私文書偽造・同行使、地方自治法違反の罪で在宅起訴されたことについてコメントした。

起訴状によると、田久保前市長は大学卒業の事実がないにもかかわらず、学歴を偽ろうと考え、昨年5月29日ごろ〜6月4日までの間に自身の名前や学長らの名前が入った“卒業証書”を偽造。インターネットで印鑑販売業者に学長らの名前が入った印鑑を作らせ、偽造した“卒業証書”に押印し、それを市議会議長らに見せたとされる。

岡田は「事実が出たら今までのコメントがつじつまが合わんし」とあきれると、「そもそもの話になるけど、大学中退でええやん、別に。中退しても勉強したら市長までいってんねんと。田中角栄さんとかあそこから総理大臣になってるんだから、そういうのでいったらええのに、何のプライドが邪魔したか分からんけど」と語った。

自身についても「俺も昔、芸人になって30年以上前、『ええ？松竹？』『うわ、おもんな』ってみんなに言われたんです」と所属事務所だけで力量を測られたと回想。「松竹入ってるだけで不利みたいに言われた。その中でもコツコツ頑張って、今素晴らしい番組出られてんねんから」と話していた。