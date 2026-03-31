三上悠亜、ミニスカ制服風のチア衣装ショットが話題「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」
【モデルプレス＝2026/03/31】タレントの三上悠亜が3月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服風のチアリーダー衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「破壊力すごい」ミニスカ×白ソックスの制服風チア衣装
三上は白シャツにネクタイやリボンを合わせた制服風の衣装姿を複数枚投稿。引き締まった脚と身体のラインが際立つミニスカートとタイトな白シャツを組み合わせ、片手を挙げて屋内スペースでパフォーマンスをしていると思われる立ち姿を披露している。
この投稿には「完璧なスタイル」「可愛すぎる」「似合いすぎ」「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「破壊力すごい」ミニスカ×白ソックスの制服風チア衣装
◆三上悠亜、ミニスカ制服のチア衣装披露
三上は白シャツにネクタイやリボンを合わせた制服風の衣装姿を複数枚投稿。引き締まった脚と身体のラインが際立つミニスカートとタイトな白シャツを組み合わせ、片手を挙げて屋内スペースでパフォーマンスをしていると思われる立ち姿を披露している。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿には「完璧なスタイル」「可愛すぎる」「似合いすぎ」「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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