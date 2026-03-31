テレ朝・堂真理子アナ、中学卒業迎えた息子の姿公開 身長差に注目集まる「スタイル抜群」「ママが小さく見える」
【モデルプレス＝2026/03/31】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが3月30日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「ママが小さく見える」スタイル抜群息子との2ショット
堂アナは「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります」と報告し、息子との写真を投稿。ジャケット姿で笑顔を見せる堂アナと、頭ひとつ分背の高い息子が並んだ仲睦まじいショットとなっている。
また、野球のユニフォームに身を包んだ後ろ姿の息子との親子写真も公開。「3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」と記している。
さらに「娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」と犬を散歩する娘の後ろ姿も公開。「今月は家族で色々な卒業を経験し、いよいよ新しい生活が始まります！別れと出会いの季節は寂しくもあり、楽しみでわくわくすることもあり、刺激的ですね…！」とつづっている。「私は4月から、土曜日と日曜日の『ANNスーパーJチャンネル』を担当することになりました」と自らについても報告。「これまで皆さんが築いてきた番組をしっかりと引き継げるよう、精一杯務めます。引き続きよろしくお願いします」と締めくくっている。
この投稿は「息子さんの背が高くてびっくり」「大きくなってる」「スタイル抜群」「ママが小さく見える」「後ろ姿も頼もしい」「可愛い親子」と反響を呼んでいる。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳テレ朝美人アナ「ママが小さく見える」スタイル抜群息子との2ショット
◆堂真理子アナ、中学卒業の息子との2ショット披露
堂アナは「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります」と報告し、息子との写真を投稿。ジャケット姿で笑顔を見せる堂アナと、頭ひとつ分背の高い息子が並んだ仲睦まじいショットとなっている。
さらに「娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」と犬を散歩する娘の後ろ姿も公開。「今月は家族で色々な卒業を経験し、いよいよ新しい生活が始まります！別れと出会いの季節は寂しくもあり、楽しみでわくわくすることもあり、刺激的ですね…！」とつづっている。「私は4月から、土曜日と日曜日の『ANNスーパーJチャンネル』を担当することになりました」と自らについても報告。「これまで皆さんが築いてきた番組をしっかりと引き継げるよう、精一杯務めます。引き続きよろしくお願いします」と締めくくっている。
◆堂真理子アナの投稿に「息子さんの背が高くてびっくり」と反響
この投稿は「息子さんの背が高くてびっくり」「大きくなってる」「スタイル抜群」「ママが小さく見える」「後ろ姿も頼もしい」「可愛い親子」と反響を呼んでいる。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
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