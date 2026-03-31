ステーキのあさくま 尾張旭店が4月11日にオープン/ステーキ食べ放題の『匠肉祭り』を4月8日に開催

あさくまは、「ステーキのあさくま 尾張旭店」を2026年4月11日にオープンする。これに先立ち、2026年4月8日限定の特別イベントとして、極上ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。

【メニュー画像はこちら】厚切りサーロインやテンダーロインなど焼きたてのステーキをスタッフが配膳、45品目のサラダバーやイベント限定の特別メニューも

【ステーキのあさくま 尾張旭店 概要】

オープン日:2026年4月11日

所在地:愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘37-1

席数:80席

ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ昼

〈極上ステーキ食べ放題の『匠肉祭り』開催〉

『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。

サラダバーコーナーは、サラダ･惣菜･牛すじカレー･コーンスープなど45品をそろえる充実した内容。濃厚なコーンスープには北海道産コーンを使い、収穫後7時間以内にスチームすることで、甘味や旨味を引き出している。レトルト商品が年間240万個以上を販売するなど、根強い人気を誇るメニューだ。

また、サラダバーにはデザート･フルーツ･ソフトクリームも含まれる。ソフトクリームやワッフル、たい焼きなどは自分で作ることができ、子どもから大人まで家族全員で楽しめる。

さらに、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえた。

〈ステーキのあさくま 尾張旭店『匠肉祭り』開催概要〉

【日時】

2026年4月8日 11:00〜22:00(最終入店20:40)

【内容･価格】

ステーキ食べ放題(サラダバー･ドリンクバー付き)

男性:3,429円(税込3,771円)

女性:2,929円(税込3,221円)

小学生:1,629円(税込1,791円)

小学生未満:無料

【制限時間】

80分

【メニュー詳細】

･ステーキラインアップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど

･特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど

通常1,000円〜3,000円相当のステーキ肉が食べ放題に