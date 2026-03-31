ステーキのあさくま 尾張旭店が4月11日にオープン/ステーキ食べ放題の『匠肉祭り』を4月8日に開催
あさくまは、「ステーキのあさくま 尾張旭店」を2026年4月11日にオープンする。これに先立ち、2026年4月8日限定の特別イベントとして、極上ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。
【メニュー画像はこちら】厚切りサーロインやテンダーロインなど焼きたてのステーキをスタッフが配膳、45品目のサラダバーやイベント限定の特別メニューも【ステーキのあさくま 尾張旭店 概要】
オープン日:2026年4月11日
所在地:愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘37-1
席数:80席
ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ昼〈極上ステーキ食べ放題の『匠肉祭り』開催〉
『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。
サラダバーコーナーは、サラダ･惣菜･牛すじカレー･コーンスープなど45品をそろえる充実した内容。濃厚なコーンスープには北海道産コーンを使い、収穫後7時間以内にスチームすることで、甘味や旨味を引き出している。レトルト商品が年間240万個以上を販売するなど、根強い人気を誇るメニューだ。
また、サラダバーにはデザート･フルーツ･ソフトクリームも含まれる。ソフトクリームやワッフル、たい焼きなどは自分で作ることができ、子どもから大人まで家族全員で楽しめる。
さらに、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえた。〈ステーキのあさくま 尾張旭店『匠肉祭り』開催概要〉
【日時】
2026年4月8日 11:00〜22:00(最終入店20:40)
【内容･価格】
ステーキ食べ放題(サラダバー･ドリンクバー付き)
男性:3,429円(税込3,771円)
女性:2,929円(税込3,221円)
小学生:1,629円(税込1,791円)
小学生未満:無料
【制限時間】
80分
【メニュー詳細】
･ステーキラインアップ
サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど
･特別商品
鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど
通常1,000円〜3,000円相当のステーキ肉が食べ放題に