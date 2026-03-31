２７日、黒竜江省扎竜（ジャロン）国家級自然保護区で撮影したヒシクイ。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）

【新華社ハルビン3月31日】気温上昇に伴い、中国黒竜江省各地で渡り鳥の群れが次々と北へ向けて飛び立っている。水辺の空を優雅に舞う姿は、北国の春に躍動感を与えている。

２７日、黒竜江省ハルビン市の松花江流域で撮影したカワウの群れ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／傅強）

２５日、黒竜江省ハルビン市で撮影した渡り鳥の群れ。（ハルビン＝新華社配信／張樹）

２７日、黒竜江省ハルビン市の松花江流域で撮影したカワウの群れ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／傅強）

２７日、黒竜江省扎竜（ジャロン）国家級自然保護区で撮影したヘラサギとタンチョウ。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）

２４日、黒竜江省鶏西市の興凱湖国家級自然保護区で撮影したタンチョウとマナヅル。（ハルビン＝新華社配信／孫海淇）

２７日、ハルビン大劇院近くの川面で羽を休める渡り鳥。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）

２５日、黒竜江省ハルビン市で撮影した渡り鳥の群れ。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）

２７日、黒竜江省ハルビン市の松花江流域で撮影した渡り鳥。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）

２４日、黒竜江省ハルビン市の呼蘭河口湿地で撮影したコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／傅強）

２８日、黒竜江省富錦国家湿地公園で撮影した渡り鳥。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）

２７日、黒竜江省ハルビン市の松花江流域で撮影した渡り鳥。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／孫海淇）

２７日、黒竜江省ハルビン市の松花江流域で撮影した渡り鳥。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）