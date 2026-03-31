３１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３１．４３ポイント（０．８０％）安の３８９１．８６ポイントと３日ぶりに反落した。

中東情勢を巡る不透明感が相場を重くする流れ。「トランプ米大統領はホルムズ海峡が閉鎖したままでもイランに対する軍事行動を終了させる用意があると語った」などと報じられたが、イランの攻撃でクウェートの原油タンカーが損傷したと伝わるなどイラン側は徹底抗戦の構えだ。和平交渉も難航するとの見方が広がっている。原油相場は急伸後に急低下するなど不安定な値動きだが、依然として高値圏で推移。経済の下押し要因になると不安視されている。

一方、寄り付き直後に公表された今年３月の製造業ＰＭＩは５０．４と市場予想の５０．１を上回り、景況判断の境目となる５０を３カ月ぶりに超えた。非製造業ＰＭＩも５０．１と予想の４９．９を上回っている。中国景気の持ち直しが意識され、指数は高く推移していたが、買いの勢いは続かず、中盤からマイナスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、半導体の下げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が６．９％安、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が５．７％安、半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が５．２％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が４．１％安で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が５．１％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．６％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

石油・石炭や非鉄など資源株もさえない。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．７％安、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．０％安、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が４．０％安、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．２％安、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．８％安、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が１．８％安で引けた。中国神華能源については、通期決算の減益と配当の減額方針も売り材料視されている。公益株、インフラ関連株、不動産株、自動車株なども売られた。

半面、銀行株はしっかり。中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が３．５％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が３．２％、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．７％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．０％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が０．９％ずつ上昇した。食品飲料株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．３２ポイント（０．８８％）安の２６２．１５ポイント、深センＢ株指数が２．１６ポイント（０．１８％）高の１２０１．８２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）