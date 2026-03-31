真野恵里菜、わが子と花見を満喫「桜に興味津々でした」 オフショットに反響「めちゃくちゃ素敵」「可愛い」
俳優の真野恵里菜（34）が30日、自身のインスタグラムを更新。わが子と花見を楽しんだことを報告した。
【写真】真野恵里菜が紹介した子どもの様子「桜に興味津々でした」
真野は「明日から天気が悪くなりそうだから桜を見に公園へ」と、プライベートショットを投稿。「桜に興味津々でした」と写真を添えわが子の様子について明かすとともに、「みんなも桜見ました？」とファンに問いかけた。
コメント欄には「めちゃくちゃ素敵」「可愛い」「すごく綺麗」「桜がお似合い」などの声が多数寄せられている。
真野はプロサッカー選手・柴崎岳（33／Jリーグ 鹿島アントラーズ所属）と2018年7月に結婚。24年7月に第1子の誕生を報告した。
【写真】真野恵里菜が紹介した子どもの様子「桜に興味津々でした」
真野は「明日から天気が悪くなりそうだから桜を見に公園へ」と、プライベートショットを投稿。「桜に興味津々でした」と写真を添えわが子の様子について明かすとともに、「みんなも桜見ました？」とファンに問いかけた。
コメント欄には「めちゃくちゃ素敵」「可愛い」「すごく綺麗」「桜がお似合い」などの声が多数寄せられている。
真野はプロサッカー選手・柴崎岳（33／Jリーグ 鹿島アントラーズ所属）と2018年7月に結婚。24年7月に第1子の誕生を報告した。