テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身にとってのバラエティーの“大義”を明かす場面があった。

この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークをくり広げた。

映画やドラマなどのプロデューサーとしても活躍するMEGUMIは佐久間氏に「バラエティを作る大義って何なんだろうっていつも思う」と質問。

これに、佐久間氏は「一番最初は“出会った芸人が面白いっていうのを世の中に伝えたい”ですよね。20代の時は、テレビ東京って、スターが出てくれる局じゃなかったから、おぎやはぎとか劇団ひとりとかバナナマンとかバカリズムとか、まだそこまで売れてなくて、でも劇場で見たらめちゃくちゃ面白いから、“この人たちとだったら”“この人たちが売れる番組を作れば自分もディレクターとしていっぱしになれるんじゃないか”から始まって、それが続いているのは確か」と話した。

「30（代）半ばぐらいから“今度は若手を発掘しよう”。彼らが売れたから。だから三四郎とかEXITとか出てくる企画をやって、40（歳）手前になって、おかげさまで仕事してきたみんな売れたなと思って、もう一個下の世代に、売れてはいたけど、冠番組みたいの作ってみたいと思ってオードリーと千鳥と番組作った」と明かした。

「最初は“この人面白いよ”を伝えたいで始めて、それの延長ですね。けど、この芸人のこんな姿見てみたいとか。それが西野（亮廣）をちょっとひどい目に遭わせたりとか。西野はそういう目に遭った方が（面白い）、（世間には）“あの面白さが伝わってないな”とか。それがきっかけではあります」とした。