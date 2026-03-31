主演・高橋一生が2役『リボーン』メインビジュアル公開 “真逆の世界”を表現
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（4月14日初回拡大SP 毎週火曜 後9：00）のメインビジュアルが公開された。
【写真】この頃には交際していた？ブラックコーデでにこやかに登場した高橋一生＆飯豊まりえ
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極のニ役に挑む。
メインビジュアルは、高橋が演じる光誠と英人が対照的な表情で上下逆さに配され、転生したことで直面する“真逆”の世界を象徴的に表現する１枚に仕上がった。そして中央のタイトルが分断するように、クールな表情で無機質さを感じさせる光誠側と困惑顔ながらもカラフルで温かみを感じさせる英人側とで全く異なる雰囲気が、この先に待ち受ける上層社会と庶民の対峙する様を表す。
光誠と英人に深く関わる中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、市村正親ら豪華キャストたちも収まり、想像を掻き立てるメインビジュアルとなった。
【写真】この頃には交際していた？ブラックコーデでにこやかに登場した高橋一生＆飯豊まりえ
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極のニ役に挑む。
光誠と英人に深く関わる中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、市村正親ら豪華キャストたちも収まり、想像を掻き立てるメインビジュアルとなった。