SNIDEL HOME×新木優子♡いちご尽くしの春ルームウェア登場

春気分をぐっと高めてくれる、ときめき満載のコレクションが登場♡SNIDEL HOMEが、新木優子を起用した「STRAWBERRY COLLECTION」を発表しました。ジューシーないちご柄と上品なデザインが融合したアイテムは、おうち時間をもっと華やかにしてくれる予感♪リラックスしながらおしゃれも楽しめるラインナップに注目です。

甘すぎない大人いちごデザイン



今回のコレクションは、いちご柄を取り入れながらも大人っぽく仕上げているのが魅力。Tシャツ（5,500円）とパンツ（7,150円）は、アイレット生地のやわらかな肌触りで、軽やかな着心地を実現。

キャミソール（6,600円）はカップイン仕様で1枚でも安心して着られ、レイヤード風デザインがポイントです。

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ニットや雑貨も充実ラインナップ



カーディガン（15,180円／8,910円）やパンツ（7,260円）は、いちごのジャガード刺繍が印象的なニットシリーズ。ピンクはスイートに、ブラックはシックに楽しめます。

さらにポーチ（4,950円）やタンブラー（6,380円）、ヘアアクセサリー（3,410円～4,180円）など、雑貨も豊富。

いちごモチーフの可愛さが日常にときめきをプラスしてくれます。

着心地とトレンドを両立



どのアイテムも、肌触りのよさと動きやすさを重視した設計。通気性の高い素材や柔らかなニットで、リラックスタイムを快適にサポートします。

シルエットもコンパクトでトレンド感があり、ルームウェアとしてだけでなく、ワンマイルウェアとしても活躍します。

春のおうち時間をもっと楽しく♡



SNIDEL HOMEのストロベリーコレクションは、着るだけで気分が上がる特別な一着♡リラックスしながらもおしゃれを楽しめるアイテムで、毎日の時間をより豊かにしてくれます。

春の新しいスタートに、自分らしい“かわいい”を取り入れてみてはいかがでしょうか♪