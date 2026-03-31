◇MLB ロッキーズ14-5ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)

ロッキーズの菅野智之投手が今季初登板で4回まで1失点の力投を見せるも、5回2アウトの場面で降板。試合後、シェイファー監督がその理由を語りました。

菅野投手は日本時間31日、、岡本和真選手も所属するブルージェイズとの試合で今季初登板。この日は3回にジョージ・スプリンガー選手にホームランを放たれますが、5回途中1失点、被安打2、被本塁打1、4奪三振の力投を披露しました。

チームは17安打14得点で勝利。しかし菅野投手は1点リードの5回、先頭の岡本選手に四球を許し、2アウト2塁でスプリンガー選手を迎えたところで降板。5回途中での降板となったため、勝利投手の権限は得られませんでした。

試合後、ロッキーズのシェイファー監督はこの日を振り返り、「本当に彼らを誇りに思うよ。まずはマウンドのスガノから始まった」とコメント。そして、「今日は本当に素晴らしい投球だった。すべての球種でストライクが取れていたし、相手打線のバランスも崩していた。攻撃面でも勝つチャンスをしっかり作ってくれたしね」と菅野投手の投球を称賛しました。

また、菅野投手に余力があったのではないかと訊かれると、「ああ、十分あったよ」と回答。それでも5回途中で交代させた理由は、「ジョージ・スプリンガーとの対戦があったからだ。あの場面は試合の大きな分岐点だった。スガノは彼にホームランを打たれていたし、スコアを維持するために適切なタイミングだと判断した」と答えます。

それでも、「全体としてスガノは本当にいい投球だったよ」とコメントし、改めて菅野投手を評価しました。