「すっかりお兄ちゃんだね」蜂谷晏海＆井戸田潤、息子2人とのお花見ショット公開「綺麗なママで素敵」
タレントの蜂谷晏海さんは3月30日、自身のInstagramを更新。親子ショットを披露しました。
【写真】蜂谷晏海の親子ショット
また、2、3枚目には長男が1人で歩く後ろ姿を載せ、「桜が綺麗な通り道を歩く後ろ姿が妙に大人びて見えて、切なくなってしまったよ…」と成長への喜びと少しの寂しさを明かしています。5枚目には、夫でお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんと長男、次男の親子ショットもあり、春の温かな陽気の中で家族みんなが楽しんだ様子が伝わってきます。
ファンからは、「可愛すぎる」「お花見いいですね」「綺麗なママで素敵」「髪型まねしたいです」「涙が」「ベビバーグちゃん、すっかりお兄ちゃんだね」「年子育児に慣れてきてよかったけど、まだまだ大変ですよね」と温かい声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】蜂谷晏海の親子ショット
「まだまだ大変ですよね」蜂谷さんは「この土日は桜も綺麗でお外で過ごしました」とつづり、13枚の写真を投稿。家族で花見を楽しんだ様子を披露しています。1、4、6枚目では、蜂谷さんが長男にご飯を食べさせるほっこりとした姿が印象的です。
また、2、3枚目には長男が1人で歩く後ろ姿を載せ、「桜が綺麗な通り道を歩く後ろ姿が妙に大人びて見えて、切なくなってしまったよ…」と成長への喜びと少しの寂しさを明かしています。5枚目には、夫でお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんと長男、次男の親子ショットもあり、春の温かな陽気の中で家族みんなが楽しんだ様子が伝わってきます。
家族との名古屋旅ショット公開14日には「名古屋旅」「キャリーケースはほとんどオムツ」と、家族との名古屋旅ショットを公開していた蜂谷さん。コメントでは、「YouTubeも観ました」「素敵家族です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)