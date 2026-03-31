「マジで誰」千葉ロッテ、イベント登壇者に戸惑いの声「YouTuberか何か？」「鳥取のホスト、って感じ」
千葉ロッテマリーンズ公式Xは3月30日、投稿を更新。5月1日のライオンズ戦に、YouTuberアイドルグループ・リアルピースが来場することを発表しました。
【写真】千葉ロッテのイベント登壇者
しかし、この発表に対しコメント欄や引用ポストでは戸惑いの声が続出。「マジで誰。どの層に人気なの」「誰コイツら？ YouTuberか何か？」「マジで知らんし、恐らくファン層が全く噛み合ってなくお互いに利益にならないよ」「誰かわからんYouTuber呼ぶのそろそろやめろって」「鳥取のホスト、って感じだな」など、厳しい意見が寄せられました。
一方で、リアルピースのファンからは「リアピー！すごいー！！」「すごい、どれだけの快進撃なの」「子供たち大喜びしている！」など、喜びの声が上がっており、評価は大きく分かれています。
リーダーのかずぅさんも今回の発表を受け、「盛り上げるぞーっ！」とコメント。スタジアムでどのようなパフォーマンスを披露するのか、当日の反応にも注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)
【写真】千葉ロッテのイベント登壇者
GWのイベントとして発表同アカウントは「5/1(金)ライオンズ戦に #リアルピース の来場が決定！試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行います」とつづり、メンバー5人が並ぶアーティスト写真を公開。併せて詳細が記載された公式WebサイトのURLも案内しています。
一方で、リアルピースのファンからは「リアピー！すごいー！！」「すごい、どれだけの快進撃なの」「子供たち大喜びしている！」など、喜びの声が上がっており、評価は大きく分かれています。
「盛り上げるぞーっ！」リアルピースは、2020年9月に活動を開始した5人組の男性エンターテイナーグループ・YouTuberです。“元気の押し売りアイドル”をコンセプトに、歌、ダンス、企画・検証動画などを投稿し、特に子どもたちを中心に人気を集めています。
リーダーのかずぅさんも今回の発表を受け、「盛り上げるぞーっ！」とコメント。スタジアムでどのようなパフォーマンスを披露するのか、当日の反応にも注目が集まりそうです。
(文:五六七 八千代)