主審への猛抗議でレッドカードを提示されたカメルーンのパゴウ監督。（C）Getty Images

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　カメルーン代表は現地３月30日、国際親善試合で中国代表とオーストラリアのメルボルン・レクタンギュラー・スタジアムで対戦している。

　開始３分にカール・エッタ・エヨンの得点で先制し、９分にサイドゥ・アリウムもネットを揺らす。２点リードで迎えた後半、58分にアクシデント。カメルーンのベンチ前で、ルーズボールを巡り、中国のアブドゥウェリ・ベラムとマエル・フェルナンデス・モニエベが激しく争う。
 
　ベラムがモニエベを踏みつけたかのように見えたのか、カメルーンのデビッド・パゴウ監督が猛抗議。これに主審はレッドカードを提示した。

　判定に納得がいかなかったようだ。指揮官はその後、スタンドに場所を移し、スタッフと話し合う姿も見られた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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