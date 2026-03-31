踏みつけただろ！ 中国戦で猛抗議のカメルーン指揮官にレッドカード。目の前で激しいバトル、判定に納得がいかず
カメルーン代表は現地３月30日、国際親善試合で中国代表とオーストラリアのメルボルン・レクタンギュラー・スタジアムで対戦している。
開始３分にカール・エッタ・エヨンの得点で先制し、９分にサイドゥ・アリウムもネットを揺らす。２点リードで迎えた後半、58分にアクシデント。カメルーンのベンチ前で、ルーズボールを巡り、中国のアブドゥウェリ・ベラムとマエル・フェルナンデス・モニエベが激しく争う。
ベラムがモニエベを踏みつけたかのように見えたのか、カメルーンのデビッド・パゴウ監督が猛抗議。これに主審はレッドカードを提示した。
判定に納得がいかなかったようだ。指揮官はその後、スタンドに場所を移し、スタッフと話し合う姿も見られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始３分にカール・エッタ・エヨンの得点で先制し、９分にサイドゥ・アリウムもネットを揺らす。２点リードで迎えた後半、58分にアクシデント。カメルーンのベンチ前で、ルーズボールを巡り、中国のアブドゥウェリ・ベラムとマエル・フェルナンデス・モニエベが激しく争う。
ベラムがモニエベを踏みつけたかのように見えたのか、カメルーンのデビッド・パゴウ監督が猛抗議。これに主審はレッドカードを提示した。
判定に納得がいかなかったようだ。指揮官はその後、スタンドに場所を移し、スタッフと話し合う姿も見られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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