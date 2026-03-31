「ここ数年で一番良い」「上品だ」オーストラリア代表の新ホーム＆アウェーユニが好評！「美しい」「新鮮さがある」
オーストラリアサッカー連盟（FA）とサプライヤーのナイキ社が先日、発表したオーストラリア代表の新ホーム＆アウェーユニホームが注目を集めている。
FAの公式サイトによれば、ホームユニは、オーストラリアの象徴的な2006年モデルと、ナイキの伝説的な「Total90」シリーズからインスピレーションを受けている。また、伝統のイエローとグリーンを基調としたデザインとなっている。
一方のアウェーユニは、オーストラリアの日の出にインスパイアされている。コーラルとダークグリーンのグラデーションが特徴で、見る角度で絵柄が変わる技術も取り入れられている。
この新キットがFAの公式インスタグラムでも公開されると、ファンからは「上品だ」「ここ数年で一番良い」「新鮮さがある」「ホームユニはいいな」「最高にイケてる」「前回よりいいな」「美しい」といった声が寄せられた。
オーストラリアは３月シリーズで27日にカメルーンと対戦し、１−０で勝利。31日にはキュラソーと相まみえる。北中米W杯直前の５月31日には開催国のメキシコと対峙し、本大会ではグループDに組分けされており、アメリカ、パラグアイ、欧州プレーオフCの勝者（トルコorコソボ）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オーストラリア代表の新ユニも！世界各国の北中米W杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！
FAの公式サイトによれば、ホームユニは、オーストラリアの象徴的な2006年モデルと、ナイキの伝説的な「Total90」シリーズからインスピレーションを受けている。また、伝統のイエローとグリーンを基調としたデザインとなっている。
この新キットがFAの公式インスタグラムでも公開されると、ファンからは「上品だ」「ここ数年で一番良い」「新鮮さがある」「ホームユニはいいな」「最高にイケてる」「前回よりいいな」「美しい」といった声が寄せられた。
オーストラリアは３月シリーズで27日にカメルーンと対戦し、１−０で勝利。31日にはキュラソーと相まみえる。北中米W杯直前の５月31日には開催国のメキシコと対峙し、本大会ではグループDに組分けされており、アメリカ、パラグアイ、欧州プレーオフCの勝者（トルコorコソボ）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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