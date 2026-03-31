「同じことをしたいか、したくないかと言われれば…できないです」上田綺世が断言、イングランド代表９番の際立つ“異質さ”【日本代表】

「同じことをしたいか、したくないかと言われれば…できないです」上田綺世が断言、イングランド代表９番の際立つ“異質さ”【日本代表】