「同じことをしたいか、したくないかと言われれば…できないです」上田綺世が断言、イングランド代表９番の際立つ“異質さ”【日本代表】
現在のイングランド代表を語るうえで外せない存在が、“９番”ハリー・ケインだ。最前線で起点となるだけでなく、中盤に下がってスペースを生み出し、さらにはビルドアップにも関与。まさに攻撃の全てを司る存在と言っていい。
その万能性について問われた同じCFの上田綺世は、率直にこう語った。
「誰でもできることではないと思います」
さらに言葉を続ける。
「技術に加えて、サッカーセンスとIQもある。それがあの幅広いプレースタイルにつながっていて、今はそういう役割も担っている。僕が同じことをしたいか、したくないかと言われれば…できないです」
自らとの違いを断言したその言葉が、ケインの異質さをより際立たせる。
ケインvs上田。タイプの異なるストライカー対決は、この一戦の大きな注目点になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
その万能性について問われた同じCFの上田綺世は、率直にこう語った。
「誰でもできることではないと思います」
さらに言葉を続ける。
「技術に加えて、サッカーセンスとIQもある。それがあの幅広いプレースタイルにつながっていて、今はそういう役割も担っている。僕が同じことをしたいか、したくないかと言われれば…できないです」
自らとの違いを断言したその言葉が、ケインの異質さをより際立たせる。
ケインvs上田。タイプの異なるストライカー対決は、この一戦の大きな注目点になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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