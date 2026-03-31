NHK放送劇団からキャリアをスタートさせた女優の黒柳徹子（92）が31日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。怒りをぶつけた経験を語った。

この日は女優の萩尾みどりがゲスト出演。千葉大理学部在学中に芸能界入りした萩尾は、同番組で新人時代にスタッフとモメたエピソードを披露したが、「理詰めで言い返すのは理系の悪いところ」と苦笑い。「相手の理論の隙を突くっていうことがあって」と打ち明けた。

黒柳が「かわいくない」と笑うと、「ホントかわいくないですよね」と萩尾。「自分が年齢を重ねていろんな仕事をしていくうちに、だんだん分かってきました、“なんてかわいげのない”」とかつての自身の姿を嘆き、「やっぱりこう、人間同士っていうのは“ちょっと違うな”と思っても、“ああそう？”みたいに流しておくことが重要」と理解したという。

そして「非常に時間がかかりましたけど」という萩尾に、黒柳は「でも納得いかないと言わせていただきますっていうのは、分からなくはないですよね」と寄り添った。しかし自身のモメ事について聞かれると、「私はない」と否定した。

その理由を「モメるのはイヤだもん、嫌いだから。最初っから、ずーっとテレビの最初から」と話したが、かつては「ありましたよ、そりゃ。先輩が無体なことをおっしゃる」と回想。「NHKの壁を蹴っ飛ばしたことがあります」と笑わせ、「それでおしまいです」と語った。

黒柳は24年11月、同局「徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会」（後7・00）に出演した際、「NHKでまだ新人の頃ですけど、先輩が私の声が変だって言って。明日までに直してこいだなんだって、いろんなこと言われたのよ」と告白。理不尽な指摘に耐え兼ね、初めて壁を蹴った経験を明かしていた。