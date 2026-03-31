モデルの大倉士門（33）が31日、東京・国立代々木競技場第1体育館で行われたティーン向けイベント「超十代ウルトラティーンズフェス」でMCを務めた。イベント中に行われた囲み取材で、第1子が今夏に出産予定であることを明かした。

年度末ということもあり、新年度に向けて新しい目標を聞かれた大倉。「俺に聞くってことはね、今年の夏にパパになります」と改めて報告。今年2月に妻でモデルのみちょぱこと池田美優（27）が第1子の妊娠を公にしていたが、出産時期について明かしたのは初めて。「独身だった僕が、結婚して、次はパパになる。（上がってきたステップの中で）一番実感が沸かない。結婚した時以上にパパになる実感が湧かない」と明かした。

「まだ人の体に生命が宿っているのが信じられない」というが、パパになる心構えは少しずつできているという。「最近は2人での最後の旅行にいきましたけど、次からは2人じゃなくて3人になって子供も行けるところになる」と明るい未来を想像する喜ばしいパパの顔をみせた。

この日のイベントでは10代のモデルなどがランウエーを歩いた。それにちなみ家族3人でのランウエーデビューについて問うと「全くないですね」と回答。「まず子供の実感が湧いてないのと、僕らも長いことやってきて良いところ悪いところ全部知っているので判断して、子供がやりたいと言ったらこの業界に来てもいいのかな。子供が“パパとママと一緒に歩きたい”と言ったら歩いてもいいのかな、そうなるとワクワクしてきた！」と声が弾んだ。