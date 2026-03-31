女優の杏（39）が31日、東京の駐日フィンランド大使館で日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマW BLOOD＆SWEAT」（4月5日スタート）の完成報告会に出席した。

本作は日本とフィンランドによる共同制作のサスペンスドラマ。連続猟奇殺人事件の真相を追う2人の刑事がバディを組み、事件解決へ向けて奔走するというストーリー。

杏は撮影期間中、3人の子供と愛犬2匹とともに3カ月間フィンランド・タンペレに移住した。「帰りたいと思ったことは一度もなかった。離れる時はとても寂しかったし、また戻りたいと思うくらい居心地が良かった。サウナがあったこともそうですし、お水がおいしい、空気がおいしいとか、それから街が清潔だったりして何もストレスがなかった。また、いつか住みたいなと思うくらい、すごくすてきな街でした」と滞在中の思い出について語った。

フィンランドと日本の違いには撮影時間の制限を挙げた。「労働基準でフィンランドでは一日に撮影できる時間が限られている。最初は戸惑ったが、その中でメリハリをつけて、勢いよく撮影することが実現できたのはフィンランドの人のチームワーク、温かさでした」と振り返った。

同席したフィンランドの国民的俳優・ヤスペル・ペーコネン（45）も「フィンランドは撮影時間や、次の撮影までの休養期間が凄く規制されている中で、日本は一日の撮影時間が長くて、休みも短かったりする。その中で日本人スタッフが凄く頑張って働いていて、しかも誰ひとり暗い顔をせずに笑顔で働いている。頭が下がる思いです」と日本のスタッフへの敬意を示した。

杏は明日から新生活を迎える人にエールも送った。「新しい生活の中で慣れないことも起こる。予想ができないことがあった時に人は戸惑ったり、疲れたりする。先のことは考えずに。私はフィンランドで休んだり、自分の時間を持つことも大事だということを学んだ。忙しさの中でも自分の時間や楽しみを大事にして、チャレンジをして欲しい」と応援の言葉を述べた。

フィンランドの法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められている。一般的に午前8時から働き、午後4時時から午後5時には、ほとんどの人が帰宅する。法律で11時間の勤務間インターバルも義務化されている。残業はほとんどなく、有給休暇は完全消化と、日本とは労働環境が大きく異なる。

その他にお昼休憩とは別の小休憩「コーヒーブレイク」を取る権利も保証されている。そうした効果もあってか、世界幸福度ランキングは7年連続で1位を獲得している。