【あすから】パク・シニャン＆イ・ドンゴンが共演 驚異的な視聴率を記録した名作…韓国ドラマ『パリの恋人』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク･シニャン、キム･ジョンウン、イ･ドンゴンらが出演する韓国ドラマ『パリの恋人』（全20話／2004年）が、あす4月1日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週水曜 後11：00〜／毎週火曜 前11：30〜）
【動画】社会現象を巻き起こした韓国ドラマ『パリの恋人』
同作はパリを舞台に身分違いの恋を描いたシンデレララブストーリー。韓国で最高視聴率57.4％という驚異的な視聴率を記録し、社会現象を巻き起こしたロマンティックシンデレララブストーリー。
パリで1人暮らしをしている貧しい留学生テヨン（キム・ジョンウン）は、偶然家政婦の求人を見つけ住み込みの家政婦として働き始めることになる。そこで政略結婚の末に離婚を味わった財閥二世のギジュ（パク・シニャン）と出会う。さらに彼を兄のように慕いながらもテヨンを愛してしまったスヒョク（イ・ドンゴン）とも出会い…。真実の愛を求めながらもすれ違いを続ける若者たちの姿を描く。
■あらすじ
フランス留学中のテヨン（キム・ジョンウン）はパリで1人暮らしをしている。家賃も学費も滞納しているところに、アルバイトもクビになる。途方に暮れていたテヨンは、偶然韓国人家政婦の求人を見つけ、住み込みの家政婦として働き始める。ある日、テヨンがトイレに入った隙に店を誰かに壊されてしまう。目の前に止まっていた車の男が犯人だと思い込むが、その男こそが財閥の御曹司で、家主のギジュ（パク・シニャン）だった。
■演出：シン・ウチョル
■脚本：キム・ウンスク
■キャスト：パク･シニャン、キム･ジョンウン、イ･ドンゴン
【動画】社会現象を巻き起こした韓国ドラマ『パリの恋人』
同作はパリを舞台に身分違いの恋を描いたシンデレララブストーリー。韓国で最高視聴率57.4％という驚異的な視聴率を記録し、社会現象を巻き起こしたロマンティックシンデレララブストーリー。
■あらすじ
フランス留学中のテヨン（キム・ジョンウン）はパリで1人暮らしをしている。家賃も学費も滞納しているところに、アルバイトもクビになる。途方に暮れていたテヨンは、偶然韓国人家政婦の求人を見つけ、住み込みの家政婦として働き始める。ある日、テヨンがトイレに入った隙に店を誰かに壊されてしまう。目の前に止まっていた車の男が犯人だと思い込むが、その男こそが財閥の御曹司で、家主のギジュ（パク・シニャン）だった。
■演出：シン・ウチョル
■脚本：キム・ウンスク
■キャスト：パク･シニャン、キム･ジョンウン、イ･ドンゴン