杏、國村隼と久々の共演で安心感「今回は謎を秘めた間柄」
俳優の杏が3月31日、都内で行われた日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』完成報告会に登壇。共演の國村隼の存在が、自身の安心感につながっていたことを明かした。
【写真】シックなブラウン衣装で登場した杏＆ヤスペル・ペーコネン
同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェクト。杏とフィンランドの俳優であるヤスペル・ペーコネンのW主演で、日本・フィンランド間のおよそ7800キロもの距離を越えて2人の刑事がたどり着く想像を絶する真実、そして、人間という“弱く脆い魔物”が繰り広げる様子を描いたクライムサスペンスとなっている。
國村の共演は久しぶりだという杏。フィンランドでの撮影では、文化や撮影システムが異なり大変だったこともあったそうだが、國村の存在が安心感を与えていたことを語った。「今回は謎を秘めた間柄を演じます。オフの時は安心感がありましたが、芝居では緊張感がありました」と良い影響を受けていた様子。
同作品は4月5日から毎週日曜午後10時に放送される。杏は日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希役、ヤスペルはフィンランド国家捜査局・FNB1の刑事・ヨン・ライネ役を演じる。日本からのキャスト陣には、濱田岳、高杉真宙、福士誠治、時任勇気、早乙女太一、國村隼といった実力派俳優陣が集結。フィンランド、ドイツからのキャスト陣には、エリアス・サロネン、マーリン・ローズ、ミッコ・ノウシアイネン、アリナ・トムニコフ、ゼファン・スミス＝グナイスト、アンティ・レイニが決定している。
報告会にはほかに、ヤスペル、ダニエル・トイヴォネン監督が登壇した。
【写真】シックなブラウン衣装で登場した杏＆ヤスペル・ペーコネン
同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェクト。杏とフィンランドの俳優であるヤスペル・ペーコネンのW主演で、日本・フィンランド間のおよそ7800キロもの距離を越えて2人の刑事がたどり着く想像を絶する真実、そして、人間という“弱く脆い魔物”が繰り広げる様子を描いたクライムサスペンスとなっている。
同作品は4月5日から毎週日曜午後10時に放送される。杏は日本の警視庁捜査一課の刑事・涼宮亜希役、ヤスペルはフィンランド国家捜査局・FNB1の刑事・ヨン・ライネ役を演じる。日本からのキャスト陣には、濱田岳、高杉真宙、福士誠治、時任勇気、早乙女太一、國村隼といった実力派俳優陣が集結。フィンランド、ドイツからのキャスト陣には、エリアス・サロネン、マーリン・ローズ、ミッコ・ノウシアイネン、アリナ・トムニコフ、ゼファン・スミス＝グナイスト、アンティ・レイニが決定している。
報告会にはほかに、ヤスペル、ダニエル・トイヴォネン監督が登壇した。