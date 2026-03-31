俳優の稲葉友が３１日、都内で行われた４月１日放送開始のテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（水曜・深夜０時半）の会見に出席した。

人生で初めてできた恋人が既婚者であったことが判明するも、その妻から不倫を認められることで始まる奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス。チーフ監督を俳優の沢村一樹が務める。「俳優・沢村」とは共演経験があった稲葉だが「『自分の役をどうしたらいいですか？』と聞くのは、まずできない。自分の演じる役を監督としてディレクションをつけてくれる。アイデアの豊富さ、自分では台本を読んだ段階で思いつかないアプローチがいただけた」。新鮮さを感じながら、撮影に臨めたという。

タイトルにちなみ「〇曜日、〇〇〇してます」には「木曜日、おとなしくしています」と回答。理由を聞かれると「毎週金曜日にラジオのレギュラーをやっているので、木曜の夜はなるべくおとなしく過ごそうと思っている」と答えた。ただ、回答はすぐに思い浮かんだものの、それにふさわしい手持ちの写真が見付からず。ようやく「木曜夜の写真を探した時に、おとなしく定食を食べた時の写真が見つかった」と笑った。

番組初回の４月１日からは新年度が始まる。妻でモデルの藤田ニコルが第１子妊娠中で今春誕生予定だが、目標を「健康のギアを上げたい。信じられないくらい精密な人間ドックを受けて、信じられないくらい細かいアレルギー検査を受けたい。去年初めて花粉症が発症したけど、今年出なかったのは意味が分からない。怖くなってきたので、（原因を）明確にしたい」。健康な状態で子どもを迎え入れる予定だ。