日本将棋連盟が今年１月に設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の伊丹俊彦委員長（日本将棋連盟非常勤理事、弁護士）が３１日、都内で中間報告を行った。

昨年１２月、福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。連盟は同月中に規定を削除。委員会の設立を発表し、１月に委員会が発足した。

タイトル戦への出場期間制限の縮小、出場辞退者への補填（ほてん）などが提言されたが、制度が棋戦ごとに異なることから「一律で決められることか議論しないといけない。共通事項は取り出してやっていく。そうでない場合には個別に考慮要素を説明して、個別に判断していただきたい」と見解を示した。

最終的な報告にしては、同連盟の糸谷哲郎常務理事が「今後も検討を続けて、４月末に最終答申を出す予定でございます」と説明。伊丹委員長も「一定の指針を出して、連盟に検討してもらうのがいいのでは。対応指針を示したい」とした。