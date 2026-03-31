将棋・公式戦番勝負対局規定検討委員会「共通事項は取り出してやっていく。そうでない場合には考慮事項を説明して個別に判断してもらいたい」４月に最終答申
日本将棋連盟が今年１月に設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の伊丹俊彦委員長（日本将棋連盟非常勤理事、弁護士）が３１日、都内で中間報告を行った。
昨年１２月、福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。連盟は同月中に規定を削除。委員会の設立を発表し、１月に委員会が発足した。
タイトル戦への出場期間制限の縮小、出場辞退者への補填（ほてん）などが提言されたが、制度が棋戦ごとに異なることから「一律で決められることか議論しないといけない。共通事項は取り出してやっていく。そうでない場合には個別に考慮要素を説明して、個別に判断していただきたい」と見解を示した。
最終的な報告にしては、同連盟の糸谷哲郎常務理事が「今後も検討を続けて、４月末に最終答申を出す予定でございます」と説明。伊丹委員長も「一定の指針を出して、連盟に検討してもらうのがいいのでは。対応指針を示したい」とした。